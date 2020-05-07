رئيس جامعة الزقازيق لـ"الخليج 365": وفاة ممرضة بكورونا والاشتباه في حالة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، إن إحدى الممرضات بقطاع التمريض بمستشفيات الجامعة، توفيت متأثرةً بإصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأضاف شعلان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الممرضة عمرها 53 سنة، كانت في إجازة وتتردد على المستشفى لعمل غسيل كلوي، حيث كانت من أصحاب الأمراض الزمنة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن إصابة الممرضة بالفيروس تأكدت قبل عدة أيام، وجرى عزلها بالمستشفى، لكنها توفيت متأثرة بإصابتها، مؤكدًا وجود حالة اشتباه في إصابة أحد أفراد قطاع التمريض بالمستشفى بـ "كورونا"، وجرى أخذ مسحة منها للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس من عدمها.