تداول إجابات امتحان اللغة الفرنسية لثانية ثانوي على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تداولت جروبات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا لإجابات امتحان مادة اللغة الفرنسية للصف الثاني الثانوي.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة الأجنبية الثانية، إلكترونيًا من المنازل.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، بإجمالي 573 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، الامتحانات على فترتين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بحسب الجدول المحدد لكل محافظة.

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وتُؤدى الامتحانات في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

وفي الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.