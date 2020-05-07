الصين تهاجم أمريكا وتدعم منظمة الصحة العالمية

قالت الصين، اليوم الخميس، إنها تدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل جائحة كوفيد-19 وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى

تسييس القضية ومهاجمة بكين.

وردًا على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شبّه فيها