الصين تهاجم أمريكا وتدعم منظمة الصحة العالمية

قالت الصين، اليوم الخميس، إنها تدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل جائحة كوفيد-19 وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرىتسييس القضية ومهاجمة بكين.
وردًا على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شبّه فيهاالوباء بالهجوم على ميناء بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة هو فيروس كورونا وليس الصين.
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