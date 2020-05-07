أكدت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الخميس، استمرار واشنطن في دعم الحكومة الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، وتحقيق النصر الشامل على تنظيم داعش الإرهابي.
قالت السفارة، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»: «نهنئ الشعب العراقي علىمنح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته في جلسة مجلس النواب العراقي».
وأكدت السفارة تقديم الدعم إلى «الكاظمي» والشعب العراقي لمكافحة جائحة «كوفيد 19» وتحقيق نصر شاملعلى تنظيم داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة.
أضاف بيان السفارة: «استبشرنا خيراً بوعد رئيس الوزراء الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة وإرادته لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق»، معربة عن تطلعها للعمل مع الحكومة الجديدة «لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه».
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية في بغداد تعلن دعمها وثقتها في حكومة الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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