روحاني يصدم الإيرانيين بتصريح حول ارتفاع أعداد مصابي كورونا

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا أخيرًا يمكن أن يكون خبرًا جيدًا.
قال روحاني: "ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا أخيرًا يمكن أن يكون خبرًا جيدًا نظرًا لازدياد أجهزة الكشف عن الفيروس لدينا وتوسيع مختبراتنا مما مكننا من اكتشافالمزيد من المصابين، خصوصًا الذين لا تظهر عليهم الأعراض وهم غالبًا لا يراجعون المشافي".
واعتبر الرئيس الإيراني أن القضاء على فيروس كورونا غير ممكن على الأمد القصير، وأضاف: "الفيروس لا يزال متفشيًا في إيران ولا يمكنالقضاء عليه خلال فترة وجيزة لأننا لا نمتلك اللقاح أو الدواء"، مشيرًا إلى أن على المواطنين مراعاة الإرشادات الصحية.
وقال روحاني خلال افتتاحه مشاريع لصناعة النحاس في محافظة كرمان عن طريق الفيديو: "في ظل ما تعيشه إيران من عقوبات وكورونا ليس أمامنا من طريق سوى زيادة الإنتاج كي يحصل المواطنون على احتياجاتهم ونتمكن من التصدير وزيادة فرص العمل".
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