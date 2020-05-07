الصين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

سجلت الصين حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا مع عدم تسجيل أي وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية الصينية، صباح اليوم الخميس، أن الحالتين لوافدين قدما من

الخارج.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82885 منذ بدء انتشار الوباء، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 حالة.

