أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2958 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن الإصابات تشمل 15 حالة لعمانيين، و40 حالة لغير عمانيين، وأشارالبيان إلى أن 980 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتا إلى تسجيل 13 حالة وفاة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمان تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.