الجزائر تسجل 159 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأربعاء، تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 4997.
وأوضح الناطق باسم لجنة رصد ومتابعةالفيروس، جمال فورار، أن السلطات الصحية سجلت 6 وفيات جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 476 حالة.
في المقابل، تماثل 130 مصابًا بالفيروس للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2197 شخصًا.
وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الإصابات مقارنة مع الثلاثاء، الذي سجلت فيها 5 وفيات و190 إصابة جديدة بالفيروس.
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