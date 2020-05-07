كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن تسجيل 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في روسيا، صباح اليوم الخميس، تسجيل 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان مركز الاستجابة للأزمات التاجية، قال في وقت سابق إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديدة في روسيا ارتفع بـ10559 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى 165929 حالة. هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الحالات بأكثر من 10،000.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، تسجيل 92 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، كمل سجلت 10102 إصابة جديد خلال 24 ساعة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

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كما سجلت وزارة الصحة الروسية، 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو.

ويشير معدل اليوم إلى ارتفاع حاد لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت يوم 30 أبريل 47، وفي 1 مايو 37، وفي 2 مايو 34، وفي 3 مايو 35.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 74401 حالة إصابة، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح يوم أمس الأحد 145268 حالة، بينها 1356 وفاة و18095 حالة شفاء.