كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بنك إنجلترا يحذر من انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 14٪ في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر بنك إنجلترا من أن تأثير جائحة الفيروس الجديد سيؤدي الي تراجع الاقتصاد البريطاني، ودفعه لركود عميق، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

يقول البنك، إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 14٪ في عام 2020، مع ارتفاع البطالة إلى 8٪. ويتوقع حاليًا انتعاشًا في عام 2021، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15٪.

كما ترك البنك أسعار الفائدة البريطانية دون تغيير عند 0.1٪. وقرر البنك المركزي عدم زيادة جهود التحفيز، وسيحافظ على خطته الحالية لتحفيز 200 مليار جنيه استرليني (248 مليار دولار).

