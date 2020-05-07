كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تسجل 123 وفاة جديدة بكورونا بالإضافة إلى 7119 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 7119 إصابة.

وكانت السلطات في ألمانيا، قد قررت في وقت سابق، إعادة فتح كل المتاجر والمدارس خلال الشهر الحالي .

وسجلت وزارة الصحة في ألمانيا، 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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وظهر فيروس كورونا المستجد، لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب 3 ملايين و646 ألف شخص، وقتل 252 ألف شخص.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.