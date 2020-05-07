كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة المئات إثر تسرّب غاز في منشأة كيميائية بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بمقتل 5 ونقل المئات إلى المستشفيات إثر تسرّب غاز في منشأة كيميائية بالهند.

وفي بيان للشرطة الهندية كشفت فيه أن الغاز تسرب من خزانين يزنان خمسة آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشرطة الهندية: "يمكننا أن نؤكد حاليا أن خمسة أشخاص قتلوا"، مضيفا أن "سبعين شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وبين مئتين و500 شخص في المجموع تجري معالجتهم".

وأضافت: "لم يكن يخضع لإشراف بسبب إجراءات الإغلاق، وحدث تفاعل كيميائي وارتفاع في درجة الحرارة داخل الخزانين وتسرب الغاز لهذا السبب".

Advertisements

وتابعت الشرطة الهندية: "تلقينا اتصالا من القرويين سكان المنطقة صباح اليوم (الخميس) تحدثوا عن غاز في الهواء".

وتوجهت الشرطة إلى المكان على الفور،و كانت رائحة الغاز قوية ولم يكن من الممكن البقاء في المكان أكثر من بضع دقائق.

ويذكر أن المصنع الذي تشغله شركة "إل جي بوليمرز"، يقع في إحدى ضواحي مدينة فيساخابتنام المرفأ الصناعي في ولاية أندرا براديش، ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى خمسة ملايين نسمة.

وكانت الهند، شهدت في ديسمبر 1984 أسوأ كارثة صناعية في التاريخ عندما تسرب مبيد للحشرات من مصنع في مدينة بوبال بوسط البلاد.