إصابة ما لا يقل عن 90 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية بفيروس كورونا

أعلن المجلس الدولي للممرضين والممرضات، اليوم الأربعاء، أنه يعتقد إصابة ما لا يقل عن 90 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وربما يكون هذا العدد مضاعفا، وسط تقارير عن استمرار النقص الحاصل في أدوات الحماية.

وأوضح المجلس الدولي للممرضين والممرضات، في بيان له، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، بلغ أكثر من 260 من طواقم التمريض، داعيا السلطات إلى الاحتفاظ بسجلات أكثر دقة للمساعدة على منع انتشار الفيروس بين العاملين الصحيين، والمرضى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن إصابة ما لا يقل عن 3 مليون و 742 ألف و585 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم.

وتسبب الفيروس، منذ ظهوره في شهر دجنبر الماضي، حتى الآن في وفاة ما يقارب 258 ألفا و840 شخصا في 209 بلدان.