خصصت لهم 80 غرفة.. وحدة فندقية جديدة تشرع في استقبال المصابين بفيروس كرورونا بطنجة

شرعت الوحدة الفندقية “إيبيس”، اليوم الثلاثاء، في طنجة، في استقبال المصابين بـ”كوفيد19″، بعد الانتهاء من تجهيزه بالمعدات اللازمة من طرف السلطات المحلية، ومصالح المديرية الجهوية للصحة.
وكشف مصدر لـ”اليوم 24″ أن إدارة الفندق، الموجود في منطقة اجزناية، وضعت حوالي 80 غرفة فندقية رهن إشارة الممرضين والأطباء، الذين سيداومون على استقبال المصابين، وعلاجهم من الجائحة، وفق البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة.
وأضاف المصدر ذاته أن الفندق المذكور هو الثالث في مدينة طنجة، الذي شرع في استقبال المصابين بالفيروس التاجي بعد فندقي “أهلا”، و”موكادور”.
وبلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس التاجي في طنجة 533 شخصا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 87 حالة، والوفيات في 14 شخصا.
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