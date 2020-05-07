اليمن.. مدير عام حصوين يعلن وصول مولد كهربائي للمديرية

الخميس 7 مايو 2020

أعلن مدير عام مديرية حصوين، ياسر عبدالله الأسد، عن وصول مولد كهربائي بقوة 1 ميجاوات مع محول رفع بقدرة 3000 kva مخصص للمديرية ، إلى منفذ شحن البري ضمن الدفعة الثالثة المقدرة ب(4) ميجاوات لتعزيز منظومة الكهرباء في المحافظة.



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وقال الأسد إن المولد مع ملحقاته سيتم نقله إلى محطة كهرباء المديرية، الأربعاء، وسيتبعه مولد كهربائي آخر سيصل قريباً ضمن منحة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المقدرة ب(10) ميجا وات.

وسيسهم هذا الدعم في تخفيف الأعباء على محطة كهرباء حصوين في ظل زيادة الطلب على الطاقة خلال الصيف ، ويأتي ذلك بعد متابعات حثيثة بذلها المدير العام للمديرية وأعضاء السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية بالمديرية.