64 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا

الخميس 7 مايو 2020

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدةإلى 64 شخصا، بينهم 3 حالات وفاة.



وقال المركز الليبي، في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 254 عينة ، مشيرا إلى ثبوت إيجابية عينة واحدة وسلبية 253 عينة.

وأعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية، استمرارحظر التجوال في شهر رمضان المبارك من الساعة 6 مساء إلى 7 صباحا.

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وقررت استمرار غلق المدارس والحضانات والجامعات والمساجدومحال الحلاقة والمقاهي وقاعات الأفراح وغيرها، مع منع إقامة أي دوريات كرة قدم فيالشوارع أو غيرها، وتوجيه شركات الاتصالات والإنترنت بتوفير إنترنت مجاني أو تخفيض الأسعار لمساعدة المواطنين على البقاء في المنازل.

وسمحت اللجنة للمواطنين بالتنقل بشكل فردي من الساعة الـ 8 حتى الساعة الــ 2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامات.

كما قررت اللجنة إيقاف تعاملات المصارف مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح، مع منع وجود أي تجمعات بكافة أشكالها، على أن تتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.

وكانت ليبيا قد أعلنت الشهر الماضي عن إغلاق الحدود البرية والجوية لمدة 3 أسابيع، قامت بتجديدها الأسبوع الماضي.