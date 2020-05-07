بالأرقام.. التحالف يعلن حصيلة انتهاكات الحوثي لهدنة اليمن

الخميس 7 مايو 2020

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، ارتكبت 80 خرقا للهدنة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي انتهاكاتها منذ إعلان وقف إطلاق النار لـ2572 انتهاكا.



وقال تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف في تصريحات صحفية:، إن "التحالف ملتزم بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وتطبيق أقصى درجات ضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الرد المشروع على الانتهاكات".

وفي وقت سابق، قال التحالف إن الحوثيين أطلقوا صباح الثلاثاء صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء.

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وأفاد المالكي بأن الصاروخ الأول سقط بعد مسافة 121 كلم في محافظة عمران، والثاني بعد مسافة 148 كلم في محافظة صعدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي "استمرار الحوثيين بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وبين أن "هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ الباليستية تمثل استمرارا لاختراقات الحوثيين لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن التحالف عنها وبدأت في 9 أبريل/نيسان.

وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتباراً من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.