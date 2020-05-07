شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في الهند تصل إلى ١٧٨٣ حالة والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة الهندية اليوم إن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 52952 حالة بزيادة 3561 عن اليوم السابق.
وزاد عدد الوفيات 89 حالة ليصل إلى 1783، وهو عدد قليل بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا.
وظهرت أغلب الحالات في مدن رئيسية مثل مومباي ودلهي وأحمد آباد، وهي مناطق تعد أيضا محركات نمو الاقتصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في الهند تصل إلى ١٧٨٣ حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.