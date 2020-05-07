شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل أسوأ حصيلة يومية في وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت البرازيل أكثر من 600 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا لأول مرة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء.
وتم الكشف عن 615 حالة وفاة يوم الثلاثاء، وهو أكبر عدد للوفيات في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8536 وفاة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن 125 ألفا و218 شخصا أصيبوا بالفيروس، رغم أن عدد الحالات التي لم يتم كشفها من المحتمل أن تكون أعلى كثيرا نظرا لقلة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها.
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