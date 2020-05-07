خبراء: مناورة سياسية بائسة للسراج عقب هزيمته في الوطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

رأى خبراء ومحللون سياسيون ليبيون إن فائز السراج يجري مناورة سياسية بائسة جديدة، من خلال إعلانه قبول التفاوض من جديد.



وقال المحلل السياسي عبدالسلام الترهوني إن حكومة الوفاق غير الشرعية بدأت تلجأ لأساليب الالتفاف السياسي والمراوغة، إذ إنها تتلقى أوامر من أنقرة بتصعيد الموقف عسكريا وتدعو لمفاوضات تشكيل مجلس رئاسي جديد في الوقت ذاته .. وفق “العين“.

وأضاف الترهوني أن السراج قبل التفاوض عقب الهجوم الفاشل على قاعدة الوطية الجوية، وهزيمته على يد قوات الجيش الليبي.

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وأضاف أن هذا منزلق خطير قد ينسف كل الجهود الرامية لإنهاء سيطرة المليشيات على العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنها "محاولة من السراج لشرعنة القوة المليشياوية المدعومة بالمرتزقة من تركيا، ويجعلها جسما موازيا للجيش الليبي".

ويتفق معه عبدالله الكميعي المحلل السياسي الليبي، بشأن فشل السراج في حسم الصراع وضرب قاعدة الوطية، ما جعله يقبل بالتفاوض.

وقال إن السراج بعد فشله عسكريا في حسم الصراع يسعى الآن لتقسيم البلاد عن طريق مبادرة، أحد بنودها تفعيل النظام الفيدرالي بالإضافة لجسم سياسي على غرار المجلس الرئاسي الحالي، ليتولى السلطة المركزية في طرابلس.

وأضاف الكميعي أن مستشاري السراج هم شرعنة جزء من المليشيات للمحافظة على مراكزها في طرابلس لمحاصصة السلطة في أي تسوية قادمة.