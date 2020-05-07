دولة الإمارات تنفي مزاعم "الأجواء المفتوحة مع إيران" أثناء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية بيانا أوضحت فيه أن منحها أذونات الهبوط والسماح لبعض الشركات بتسيير رحلات إلى الدولة كانت مخصصة فقط لأغراض إعادة المواطنين الإيرانيين العالقين في الدولة، حالها كحال أي رحلات إجلاء إلى الدول الأخرى، علما بأن رحلات الإجلاء هذه تصل إلى الإمارات دون وجود أي مسافر على متنها.



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صدر البيان عقب مزاعم صدرت بشأن إعطاء الناقلة الإيرانية "ماهان إير" إذنا مفتوحا لتشغيل رحلاتها من وإلى الإمارات خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار من هذا العام ما سمح بانتشار الوباء - على حد زعم التقارير-.

وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحظر كان ولا يزال ساريا وأن جميع الرحلات التي تحمل ركابا تعمل لأغراض الإجلاء فقط.