الجيش وزع المساعدات المالية على الأسر المعوزة في بعلبك

وزع ​الجيش​ في منطقة ​بعلبك​ ​مساعدات​ الـ 400 ألف ليرة التي أقرها ​مجلس الوزراء​، على الأسر المعوزة والتي لديها بطاقات من ​وزارة الشؤون الاجتماعية​. إضغط للمزيد

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