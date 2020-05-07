بانو: لازم نطبق القوانين لإنقاذ الوطن

قال النائب ​انطوان بانو​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "لازم نتعظ ونوعى وبلا بطولات هوليوودية. خلونا نوقف كرجال دولة مسؤولين ويكون عنا الإرادة السياسية نطبق القوانين لإنقاذ الوطن وإلا واصلين على ثورة حقيقية، ثورة الجياع يلي ما بترحم حدا".

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