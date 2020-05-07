نديم الجميل: ليتفضل المسؤولون ويعملوا على خطة جدية لإنقاذ البلد والليرة من الإنهيار

لفت النائب ​نديم الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في بلد المسخرة، يَصدر قرار يقضي بحجب التطبيقات الّتي تُعنى بسعر صرف ​الدولار​"، مشدّدًا على أنّ "بدلًا من التلهّي بسخافات لا تقدّم ولا تؤخّر، فليتفضّل المسؤولون وليعملوا على خطّة جديّة لإنقاذ البلد والليرة من الإنهيار".

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