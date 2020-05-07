حساب لوزارة المال على تويتر لتسهيل معاملات المواطنين

أعلنت ​وزارة المال​ فتح حساب ​تويتر​ @MOFlebanon الذي يزود المواطنين بالمعلومات والقرارات والمراسيم ودليل المعاملات والمهل الضريبية وتقديم التصاريح، بالإضافة الى ارقام الهواتف وعناوين البريد الالكتروني التي تسهل معاملاتهم وتمكنهم من انجازها في اسرع وقت ممكن.

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