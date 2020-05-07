ريفي: ما نعانيه اليوم هو نتاج 7 أيار الذي أسقط الدولة وعزَلها بسجن إيراني

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​، إلى أنّ "في مثل هذا اليوم، سيطر ​السلاح​ الميليشياوي للدويلة على الدولة، فبدأ مسلسل الإنهيار حتّى أوصل ​لبنان​ إلى مرتبة الدولة الفاشلة"، مشدّدًا على أنّ "ما نعانيه اليوم هو نتاج ​7 أيار​ الّذي أَسقط الدولة وعزَلها في سجنٍ إيراني. قاومنا الدويلة وسنستمرّ".

وعلّق في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، بذكرى أحداث 7 أيار 2008، قائلًا: "الرحمة لشهداء الغدر في ​بيروت​ والجبل وكلّ لبنان. والعدالة آتية لا محالة، ولا نهوض للوطن إلّا بسيادة الدولة وحيدةً على أرضها والتخلّص من الدويلة".