ريفي: ما نعانيه اليوم هو نتاج 7 أيار الذي أسقط الدولة وعزَلها بسجن إيراني

لفت الوزير السابق أشرف ريفي، إلى أنّ "في مثل هذا اليوم، سيطر السلاح الميليشياوي للدويلة على الدولة، فبدأ مسلسل الإنهيار حتّى أوصل لبنان إلى مرتبة الدولة الفاشلة"، مشدّدًا على أنّ "ما نعانيه اليوم هو نتاج 7 أيار الّذي أَسقط الدولة وعزَلها في سجنٍ إيراني. قاومنا الدويلة وسنستمرّ".
وعلّق في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، بذكرى أحداث 7 أيار 2008، قائلًا: "الرحمة لشهداء الغدر في بيروت والجبل وكلّ لبنان. والعدالة آتية لا محالة، ولا نهوض للوطن إلّا بسيادة الدولة وحيدةً على أرضها والتخلّص من الدويلة".
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