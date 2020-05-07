وزير الاقتصاد: جاهزون لتدريب عناصر من كل البلديات لمساعدتنا على حماية المستهلك

شكر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة خلال اطلاق دورة تدريبية للمتطوعين لمساندة حماية المستهلك، في مبنى بلدية الحدث، "البلديات على تعاونها مع وزارتنا"، لافتا الى أن للبلديات صلاحيات واسعة ولو كل البلديات تعاونت لوصلنا الى نسبة التزام 100 في المئة".
وأكد نعمة أننا "جاهزون لتدريب عناصر من كل البلديات لمساعدتنا على حماية المستهلك"، شاكرا للمتطوعين "المسؤولية الوطنية التي يتحلون بها وعلى دورهم الكبير في قمع الغش".
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