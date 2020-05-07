صندوق النقد الدولي وافق على قرضَين لكينيا وأوغندا لمواجهة تداعيات "كورونا"

أعلن "​صندوق النقد الدولي​"، في بيانَين منفصلَين، "أنّه وافق على منح ​كينيا​ قرضًا طارئًا بقيمة 739 مليون دولار، و​أوغندا​ قرضًا مماثلًا بقيمة 491.5 مليون دولار، لمساعدة هذين البلدين على التصدّي للتداعيات الاقتصاديّة والصحيّة الناجمة عن جائحة "​كوفيد 19​".

وأوضح أنّ "مجلسه التنفيذي وافق على صرف هذه الأموال من خلال "أداة التمويل السريع" التابعة للصندوق"، الّتي تمّ تعزيزها مؤخّرًا لتقديم مساعدات ماليّة سريعة إلى الدول النامية الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصاديّة الناجمة عن تدابير مواجهة تفشّي فيروس "كورونا" المستجدّ.

ويواجه هذان البلدان الفقيران تداعيات اقتصاديّة شديدة من جراء "كورونا"، والتدابير اّلتي اتّخذاها للحدّ من تفشّيه.