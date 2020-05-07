ثلاثون قتيلا نتيجة اشتباكات قبلية في جنوب إقليم دارفور بالسودان

أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان مقتضب، أنّ "والي ولاية جنوب دارفور اللواء هاشم خالد قدّم تقريرًا مفصّلًا عن الأوضاع في الولاية، الّتي تبيّن من خلالها أنّ الصراع الّذي نشب بين بعض المكوّنات السكّانية والقبليّة، راح ضحيّته ثلاثون شخصًا".
ولفت حمدوك في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أترحّم على أرواح الضحايا الّذين سقطوا جرّاء تلك الأحداث، وأوجّه بإعمال القانون بصرامة وبسط هيبة الدولة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث".
ويشهد إقليم دارفور اضطرابات منذ عام 2003، حين حملت مجموعات تنتمي إلى أقليّات إفريقيّة السلاح ضدّ حكومة الخرطوم، متّهمةً إيّاها بتهميش المنطقة اقتصاديًّا وسياسيًّا.
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