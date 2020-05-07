بدء تخفيف تدابير مكافحة كورونا في موريتانيا والسماح باستئناف نشاطات عدة

أعلنت الحكومة الموريتانية "أنّّها أقرّت خطّة تدريجيّة لرفع إجراءات الإغلاق الاحتياطي، بغية تخفيف القيود المفروضة للحدّ من تفشّي فيروس "كورونا"، والسماح للمواطنين باستئناف نشاطاتهم العاديّة، ضمن شروط يتوفّر فيها الحدّ اللّازم من الاحتياطات الضروريّة لتفادي تفشّي الفيروس من جديد".

وأوضحت في بيان، أنّ "الخطّة تنصّ خصوصًا على إلزاميّة وَضع الكمّامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في الأسواق التجارية وخلال أداء صلوات الجماعة"، المعلّقة منذ شهرين. ولفتت إلى أنّ "الإجراءات الجديدة تتضمّن تقليص ساعات حظر التجوّل الليلي المفروض في عموم البلاد، ليبدأ من الساعة 11 مساء بدلًا من التاسعة مساءً، ويستمرّ حتّى الساعة السادسة صباحًا".

وسمحت الحكومة كذلك للمطاعم بإعادة فتح أبوابها، ولكن فقط لتأمين خدمات التوصيل المنزلي، مشدّدة على أنّ "هذه ​المطاعم​ ممنوع عليها "منعًا باتًا تقديم الطعام للزبائن". بالمقابل، ستبقى الحدود البرية ل​موريتانيا​ مغلقة وكذلك أيضاً مطارات البلاد ومدارسها، كما ستستمر القيود المفروضة على التنقّل بين ولايات البلاد الـ13.