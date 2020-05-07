"مايكروسوفت": مكافأة قيّمة لمن يخترق أحد أنظمتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدم شركة "مايكروسوفت"مكافأة مالية بقيمة 100 ألف دولار أميركي لمن يستطيع اختراق أمان النسخة المخصصة التابعة لها من نظام التشغيل "لينوكس أو إس".

وصممت "مايكروسوفت" إصدارا مخصصا من "لينوكس" العام الماضي لنظام (Azure Sphere OS) المخصص للعمل مع الرقائق الإلكترونية لمنصة إنترنت (IoT) التابعة لها.

وترغب "مايكروسوفت" اختبار أمان نظام (Azure Sphere OS)، من خلال الكشف عن اختراقات النظام، وستدفع ما يصل إلى 100 أو وضع نظام حماية (Secure World)، حسبما ذكر موقع "إيت نيوز" المتخصص بالأخبار التقنية.

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ويعد برنامج مكافآت الثغرات جزءا من تحد بحثي مدته ثلاثة أشهر، يمتد من 1 حزيران/ يونيو حتى 31 آب/ أغسطس.

جدير بالذكر أن "مايكروسوفت" كانت قد أعلنت عن نظام (Azure Sphere) في مؤتمر المطورين (Build 2019).

وبدأت بعض الشركات مثل "ستاربكس" باستخدام النظام لتأمين معدات المتاجر التابعة لها، التي تحصل على معلومات من نقاط البيانات عن نوع البن، ودرجة حرارة القهوة، وجودة المياه المستخدمة في صناعة القهوة.