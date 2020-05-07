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مقتل قائد القوات الخاصة لمليشيا الحوثي الإيرانية بمأرب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 7 مايو 2020

تلقت المليشيات الحوثية الإيرانية ضربة جديدة، عقب مقتل قائد القوات الخاصة فيها اللواء محمد الحمران، المقرب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

 

وقالت مصادر ميدانية وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن ما يسمى قائد القوات الخاصة في المليشيات الحوثية اللواء محمد الحمران قتل في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في معارك بمديرية صرواح بمأرب.

 

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من جانبها اعترفت المليشيات الانقلابية بمقتل الحمران، عبر وسائل إعلام تابعة لها، ذكرت أنه سيتم تشييعه عصر اليوم الخميس، في صنعاء.

 

ويعد الحمران من أبرز القيادات المقربة من زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، حيث ينحدر من ذات منطقته، فضلا عن أنه يرتبط بعلاقة مصاهرة معه.

 

وأكدت مصادر أمنية فقا لـ"العين الإخبارية"، خضع الحمران لعدة دورات عسكرية في إيران، قبل 10 سنوات.

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