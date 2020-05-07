شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي بالمهرة والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 دشنت إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة، اليوم، فعاليات أسبوع المرور العربي، تحت شعار ( الطريق الآمن .. مسؤولية جماعية) خلال الفترة من 4 - 10 مايو.

Advertisements وأوضح مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد سالم الكثيري، ان الفعاليات تشمل نشر التوعية المرورية لتنظيم حركة السير من قبل رجال شرطة السير والوحدات الامنية. وشدد على العمل بروح عالية لنشر الوعي المروري ضمن الخطط والبرامج المعدة من الإدارة العامة لشرطة السير وإدارة الأمن بالمحافظة، مشيرا إلى أن أسبوع المرور أصبح تقليدا سنويا وتذكيرا لمخاطر الطريق التي أصبحت نتائجها وخيمة.

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