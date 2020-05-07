الإمارات للشحن الجوي تشغل 100 رحلة يوميا تخدم 65 مدينة

الخميس 7 مايو 2020

تتصدر الإمارات للشحن الجوي صناعة الشحن العالمية خلال هذه الأوقات الحرجة من خلال توفير الإمدادات والسلع الأساسية للأشخاص حول العالم، حيث تشغل نحو 100 رحلة شحن يوميا، وتخدم شبكة وجهات تمتد إلى أكثر من 65 مدينة عبر قارات العالم الست.



وتستخدم الناقلة حاليا 11 طائرة شحن من طراز بوينج 777 التي توفر حمولة شحن تصل إلى نحو 100 طن على كل رحلة و60 طائرة من طراز بوينج 777-300ER، توفر حمولة في عنبر الشحن تصل إلى 40-50 طنا على كل رحلة.

وسعيا إلى توسيع عملياتها ورفع طاقة الشحن، بدأت الإمارات للشحن الجوي تحميل الشحنات في الخزائن العلوية ومقاعد طائرات الركاب من طراز بوينج 777-300ER. وجاءت هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد من العملاء في الأسواق الرئيسية.

وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: "اعتمدنا نهجا متوازنا لتحميل الشحنات داخل مقصورات طائرات الركاب من طراز بوينج / 777-300ER / أولويتنا هي سلامة موظفينا وعملياتنا، وبالتالي كان علينا تقييم الطلب من الأسواق".

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وأضاف سلطان: "قمنا بتشغيل رحلات من محطات مثل طوكيو ونيودلهي ونقلنا شحنات في الخزائن العلوية وعلى المقاعد، ونحن الآن في موقع مثالي يتيح لنا الاستجابة لمتطلبات العملاء في الحصول على طاقة شحن إضافية من أسواق الإنتاج العالمية الرئيسية".

وتابع: "سنسير مزيدا من رحلات الشحن خلال الأسابيع المقبلة، وسننقل الشحنات في عنابر الشحن ومقصورات الركاب على حد سواء، وبالإضافة إلى ذلك نحن ندرس أيضا تدابير أخرى بما في ذلك إزالة المقاعد على عدد من الطائرات التي تستخدم على الوجهات ذات الطلب الأعلى على الخدمات التجارية".

ولتحميل الشحنات في المقاعد والخزائن العلوية داخل مقصورات الركاب على طائرات بوينج 777-300ER، طورت الإمارات للشحن الجوي مبادئ توجيهية لفرق أعمالها حول العالم.

وشملت هذه التوجيهات إجراءات المناولة، كما أطلقت الناقلة آلية حساب ذكية لمساعدة الموظفين على احتساب قدرة التحميل المناسبة لمقصورة الركاب، وتتمكن الإمارات للشحن الجوي من توفير حمولة إضافية تصل إلى 24 طنا عند الاستخدام الكامل للخزائن العلوية والمقاعد على طائراتها من طراز بوينج 777-300ER.