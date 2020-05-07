شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الرئيس البرازيلي يصاب بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 قال مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس بفيروس كورونا المستجد مما يثير مزيدا من الأسئلة حول مدى إمكانية تعرض الرئيس للإصابة بالفيروس، وفقا للبيان.

وتابع المكتب في بيان أن باروس (59 عاما) يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس. وتابع البيان أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا.‏‎

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