شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مصرع طفل في حادثة غرق بسيئون والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 لقي طفل في العقد الأول من عمره، مصرعة غرقا في احد أماكن تجمع مياه الأمطار والسيول، بمنطقة جثمة بمدينة سيئون.

Advertisements وبحسب مصادر في مدينة سيئون، فإن الطفل منصور خالد واكد، لقي مصرعة غرقا إثر قيامه بممارسة السباحة وحيدا في تلك المنطقة. جدير بالذكر أن مدن وادي حضرموت، شهدت خلال اليومين الماضيين، أمطارا غزيرة سالت على إثرها الوديان والشعاب.

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