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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريري: انصح جميع أهلنا في حضرموت بالبقاء في منازلهم والان مع التفاصيل
الخميس 7 مايو 2020
دعا وكيل وزارة الصحة مدير عام صحة ساحل حضرموت، الدكتور رياض الجريري، أبناء حضرموت الى البقاء في منازلهم حفاظا على صحتهم في هذا التوقيت العصيب.
وقال الجريري في منشور له: "أنصح الجميع بالالتزام بالتباعد الجسدي والبقاء في المنازل"، وأضاف: "اصبر على الحر لأنك لن تصبر على المرض ولن تصبر على فقدان غال عليك... ارجوكم" .
كما حث الجريري الكادر الصحي العامل في المستشفيات وفي مراكز العزل ، الفني والاداري والخدمي بالالتزام بالمهنية وعدم إفشاء أسرار واسماء المرضى
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