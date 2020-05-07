الجريري: انصح جميع أهلنا في حضرموت بالبقاء في منازلهم

الخميس 7 مايو 2020

دعا وكيل وزارة الصحة مدير عام صحة ساحل حضرموت، الدكتور رياض الجريري، أبناء حضرموت الى البقاء في منازلهم حفاظا على صحتهم في هذا التوقيت العصيب.



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وقال الجريري في منشور له: "أنصح الجميع بالالتزام بالتباعد الجسدي والبقاء في المنازل"، وأضاف: "اصبر على الحر لأنك لن تصبر على المرض ولن تصبر على فقدان غال عليك... ارجوكم" .

كما حث الجريري الكادر الصحي العامل في المستشفيات وفي مراكز العزل ، الفني والاداري والخدمي بالالتزام بالمهنية وعدم إفشاء أسرار واسماء المرضى