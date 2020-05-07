سيئون تناقش الاستعدادات الصحية لمواجهة كورونا

الخميس 7 مايو 2020

اقر إجتماع بسيئون في محافظة حضرموت، برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء، عصام الكثيري، اتخاذ جملة من الإجراءات العملية لتعزيز الإجراءات الاحترازية المقرة من قبل لجنة الطوارئ بالوادي بشأن حركة الداخلين إلى مناطق وادي حضرموت من مختلف الاتجاهات الواصلة الى تلك المناطق .



وكرس الاجتماع للتعرف على آخر المستجدات فيما يتعلق بجائحة كورونا والاستعدادات المطلوبة لمواجهتها في عموم مناطق الجمهورية .

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وإستمع المجتمعون من مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء، الدكتور هاني العمودي، إلى شرح وافٍ عن الجهود المتواصلة من قبل فرق الاستجابة لرصد ومتابعة الإجراءات المتخذة لفحص كافة الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية الى مديريات وادي حضرموت .

وأوضح مدير عام الصحة الى الإجراءات المتخذة لرفد المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والاهلية ومراكز العزل العلاجي فيها بالمعدات والأجهزة والوسائل والمستلزمات الصحية المطلوبة لتمكين الأطقم الصحية من القيام بواجباتها في إطار هذه الجائحة.

وجرى في الاجتماع الإتفاق على إنشاء مركز فحص طبي في المدخل الغربي الشمالي لوادي حضرموت في منطقة قعوضة وإعادة تفعيل عمل مركز الفحص في مديرية رماه بإتجاه الشرق من الوادي ، وإنشاء مركزي فحص آخرين في كل من وادي العين وساه إذا إقتضى الامر لذلك.