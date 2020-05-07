قرقاش: كفاءة الدولة الوطنية وقدراتها ستبرز بعد تداعيات كورونا

الخميس 7 مايو 2020

أكّد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ كفاءة الدولة الوطنية وقدراتها ستبرز كمعيار رئيسي في ما بعد تداعيات فيروس «كورونا»، بغض النظر عن الأيديولوجيا.



وأشار إلى أنّ الأولويات ستكون للداخل مع التأكيد على تجنب التصعيد والمواجهة.

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وكتب في تغريدة على «تويتر»: «شاركت في النقاش المثمر في الحلقة الافتراضية لمعهد بيروت وبحضور سمو الأمير تركي الفيصل والجنرال ديفيد بترايوس والدكتور أندريه فيديروف، حوار حول النظام الإقليمي والدولي في ظل تداعيات وباء الكورونا».

وأضاف قرقاش في تغريدة ثانية: «في تقديري ستبرز كفاءة الدولة الوطنية وقدراتها وبغض النظر عن الأيديولوجيا كمعيار رئيسي في ما بعد تداعيات كورونا، وإقليمياً أرى أنّ الأولويات ستكون للداخل مع التأكيد على تجنب التصعيد والمواجهة، سنمر بفترة ستمتحن الإرادة والموارد والنماذج المعتادة وعلينا بإدارة المرحلة بعقلانية».