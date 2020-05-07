شكرا لقرائتكم خبر عن 1284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا و123 وفاة والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1284 إلى 166091 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بواقع 123 إلى 7119.

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