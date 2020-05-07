وعي تختتم حلقاتها النقاشية بآليات عمل الأمم المتحدة وفرص الشباب مع وكالات الأمم المتحدة

الخميس 7 مايو 2020

اختتمت مؤسسة وعي حلقاتها النقاشية عبر برنامج زووم في يومها الرابع والآخير، مساء الأربعاء بمدينة المكلا، التي حملت عنوان آليات عمل الأمم المتحدة وفرص الشباب مع وكالات الأمم المتحدة، ضمن برنامج PIYالقيادات السياسية الشابة.



وخلال الجلسة التي القاها الأستاذ علي بلعبيد مسؤول شؤون حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في البعثة الدائمة لليمن لدى الأمم المتحدة، تعرف المشاركون على الفرص المتاحة من منظمات الأمم المتحدة، وكيف يمكن للشباب أن يحصلوا على هذه الفرص، إلى جانب دور الأمم المتحدة في تأهيل وتطوير قدرات الشباب.

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واستعرضت الجلسة آلية عمل مجلس حقوق الإنسان، ومدى الفرص المقدمة لمشاركة الشباب في المنظمات الدولية ، واستفسر المشاركون خلال الجلسة عن المشاركة في قوات حفظ السلام واليات المشاركة فيها ومدى مشاركة الجمهورية اليمنية فيها.

وحثّ رئيس مؤسسة وعي الأستاذ عمر باراس الشباب المشاركين في الجلسة على الاهتمام بالفرص التي تقدمها الأمم المتحدة، مؤكداً أن المؤسسة ستقف إلى جانب الشباب وستظل الحاضنة لهم من خلال تسهيل لهم عملية الوصول إلى منظمات الأمم المتحدة.