الجيش الليبي يطلق عملية "طيور الأبابيل" بـ18 ضربة جوية

الخميس 7 مايو 2020

أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، مطلقا بذلك عملية "طيور الأبابيل" ضد العدوان التركي والموالين له.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، إن سلاح الجو الليبي شن غارات جوية على الكلية الجوية في مصراتة.

وأشار مصدر عسكري وفقا لـ"العين الإخبارية" إلى أن سلاح الجو استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن القوات المسلحة الليبية أعلنت انطلاق عملية "طيور الأبابيل"، والتي تهدف لتحرير آخر ما تبقى من العدوان التركي والمليشيات الإجرامية والإرهابية الموالية له.

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والأربعاء، كان قد سُمع دوي انفجار ضخم في الساعات الأولى من الصباح في العاصمة الليبية طرابلس، أفاد شهود عيان بأنها ناجمة عن انفجار مخزن للذخيرة.

وتواصل تركيا دعم حكومة السراج بالأسلحة والمرتزقة، وكثفت دعمها العسكري في الفترة الأخيرة لشن هجوم على المناطق التي يسيطر عليها الجيش الليبي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، نقلا عن مصادر موثوقة، بانشقاق عدة ألوية من فصيل "السلطان مراد" الموالي لتركيا، عن الفصيل مع كامل عناصرهم، والذين يقدر عددهم بنحو 700 مقاتل.

ونشبت خلافات بين قادة الألوية من جهة وقائد الفصيل، تلا ذلك خروج القياديين من العناصر من الفصيل احتجاجا على سياسية إرسال مقاتلين إلى ليبيا بجانب مليشيات السراج.

ووفق تقارير إعلامية، يفوق عدد مسلحي الألوية المنشقة عن فصيل "السلطان مراد"الـ2000 مسلح، وانسحبوا جميعهم، اليوم الأربعاء، من النقاط التابعة للفصيل في مدينة رأس العين وريفها شمالي محافظة الحسكة، وفي ريف حلب.