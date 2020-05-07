الإمارات ترسل طائرة مساعدات تضم 7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي

الخميس 7 مايو 2020

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تضم 7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي، لدعمها خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وسيستفيد من تلك المساعدات أكثر من 7.7 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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وقال جاسم محمد مبارك القاسمي، سفير دولة الإمارات لدى زيمبابوي: "تتشرف دولة الإمارات بدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدول التي تعمل على احتواء (كوفيد-19). إن هذه المعونات الطبية سوف تعزز إمكانيات المتخصصين في الرعاية الصحية في زيمبابوي، لتلبية احتياجاتهم الفورية، ما يمكنهم من أداء مهامهم بأعلى قدر من السلامة".

وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر زيمبابوي شريكاً مهما، وهي تلتزم بتقديم الدعم للدول الأفريقية لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 448 طنًا من المساعدات لأكثر من 40 دولة، استفاد منها نحو 448 ألفا من المهنيين الطبيين.