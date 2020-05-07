شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بجائحة كوفيد-19 في بعض البلدان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:46 صباحًا, 7 مايو 2020 م المناطق - واس أعرب المسؤولون في منظمة الصحة العالمية عن قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بجائحة كوفيد-19 في بعض البلدان الضعيفة التي تعيش فيها مجتمعات هشّة وتعاني من أنظمة صحية متهالكة.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من جنيف، أنه تم الإبلاغ حتى الآن عن أكثر من 3.5 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو ربع مليون وفاة، مشيرا إلى أنه منذ بداية أبريل تم الإبلاغ عمّا معدله 80 ألف حالة جديدة يوميا.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدول إلى مراعاة الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعاتها، وتقديم خدمات التشخيص والرعاية لتلك الفئات قبل غيرها.

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