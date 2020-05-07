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 تسرب غاز في مصنع بالهند يتسبب بوفاة 5 أشخاص على الأقل 

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لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم جراء تسرب غاز سام في مصنع بولاية أندرا براديش جنوبي الهند، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الخميس.

وذكرت قناة "إن دي تي في" أن سكانا محليين نقلوا إلى مستشفى كذلك صباح اليوم الخميس إثر إصابتهم بتهيج في العين وصعوبات في التنفس.

وحثت السلطات المحلية السكان على التزام منازلهم.

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وتردد أن دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات من المصنع تضررت من التسرب.

وأفادت السلطات بأن المصنع تابع لشركة "إل جي بوليمرز" الكورية الجنوبية، وينتج المصنع منتجات بلاستيكية تستخدم في سلع استهلاكية بينها لعب الأطفال.

ولم يتم الكشف بعد عن سبب تسرب الغاز.

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