وزير الصناعة في اول تصريح له: سيكون شعارنا الأول صنع في العراق

ادلى وزير الصناعة الجديد منهل عزيز، الخميس، في اول تصريح له، فيما تعهد بان يكون شعار الوزارة الاول "صنع في العراق". وقال عزيز في تغريدة له على موفقعه الرسمي بتويتر وتابعته الخليج 365، "بعد أن منحَني مجلس النوّاب العراقي ثقته لأكون وزيراً لـ وزارة الصناعة والمعادن، نتعهد بأن نبذل قصارى جهدنا لنعمل بروح الفريق الواحد لإعادة الصناعة العراقية الى الصدارة وتفعيل المعامل المُعطّلة وإعادة ثقة المواطن بالمنتج والصناعة الوطنية". Advertisements واضاف "سيكون شعارنا الأول صنع في العراق". يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة عقدت في الساعات الاولى من اليوم على منهل عزيز محمود وزيرا للصناعة ضمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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