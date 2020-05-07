شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المتحدث باسم الرئيس البرازيلي يصاب بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس بفيروس كورونا المستجد مما يثير مزيدا من الأسئلة حول مدى إمكانية تعرض الرئيس للإصابة بالفيروس، وفقا للبيان.



وتابع المكتب في بيان أن باروس (59 عاما) يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس. وتابع البيان أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا.‏‎

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الرئيس البرازيلي يصاب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.