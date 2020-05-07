دولة الإمارات تطلق مبادرة "اسأل خبير" على linked in

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مبادرة "اسأل خبير" على منصة "لينكد إن" على شبكة الإنترنت.



تهدف المبادرة إلى تقديم الرأي الاستشاري التخصصي ومناقشة الإشكاليات والأسئلة التي يطرحها الجمهور والمهتمون بشأن عدد من التخصصات الإدارية وخلق مرجع علمي موثوق على الإنترنت حول العلوم الإدارية.

وطرحت المبادرة موضوع "إدارة الموارد البشرية" في أولى مناقشاتها على منصتها الإلكترونية على أن تطرح موضوع "الحوكمة والتنظيم الإداري"،الخميس.

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وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن الكلية تخصص إمكاناتها من أجل العمل على إشراك الطلبة والمتخصصين والجمهور من المهتمين للتفاعل والنقاش حول مختلف القضايا ذات الصلة بعلوم الإدارة والسياسات ونشر المعرفة بينهم من خلال مبادرات مبتكرة مصممة خصيصا لتسهيل عملية التواصل الفعال بين الكلية والجمهور الخارجي.

وقال: "إن مبادرة (اسأل خبير) تعكس سعي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المتواصل لترسيخ نهج تعلم قائم على نشر المعرفة إلى أوسع نطاق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز دورنا الرامي إلى الارتقاء بالأداء الحكومي في مختلف المجالات من أجل تحسين نظم الإدارة لعبور أزمة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 واستمرار العمل بكفاءة وفعالية".

من جهتها، قالت سارة طالب مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية: "إن (اسأل خبير) مبادرة مبتكرة توظف تكنولوجيا الاتصال الحديثة من أجل إحداث تغيير في منهجية التعلم عن بعد وتوظيف أدوات موقع لينكد".

وتابعت: "المبادرة لديها المرونة في نشر المعرفة وتبادل الخبرات والرؤى والحلول حول مختلف المواضيع الخاصة بعلوم الإدارة المختلفة".