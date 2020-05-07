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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات وأذربيجان تؤكدان أهمية التعاون للتصدي لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع إلمار محمدياروف وزير خارجية أذربيجان، العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وإلمار محمدياروف، خلال اتصال هاتفي، أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية جمهورية أذربيجان وجهات النظر بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك، وضرورة تعزيز التعاون في مجال السياحة بعد انتهاء الجائحة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
كما تطرق الجانبان إلى التعاون القائم بين الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان في إطار المنظمات الدولية المختلفة، واتفقا على تعزيز جهودهما المشتركة لتعزيز هذا التعاون وتطويره.
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