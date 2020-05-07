دولة الإمارات تدعم إثيوبيا ضد كورونا بطائرة مساعدات طبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة مساعدات طبية إلى إثيوبيا، الأربعاء، لتحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد، يستفيد منها العاملون في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء (كوفيد-19).



وقال سفير الإمارات لدى أديس أبابا، محمد سالم أحمد الراشدي: "كانت إثيوبيا من الدول الرئيسية في مكافحة كورونا بمساهمتها كشريك في دعم جهود الإمارات العربية المتحدة والمنظمات الدولية لتوزيع المساعدات الضرورية على البلدان الأفريقية المجاورة".

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وأضاف: "يشرفنا تسليم شحنة أخرى من المساعدات إلى إثيوبيا لدعمها بشكل أكبر في حماية العاملين بمجال الرعاية الصحية، وتمكينهم من أداء واجباتهم في محاربة الفيروس".

وأرسلت دولة الإمارات في 13 أبريل/نيسان الماضي، طائرة تحمل 33 طنا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمساعدة نحو 33 ألفا من العاملين في القطاع الطبي.

وشملت الشحنة 15 طناً مقدمة من الإمارات لإثيوبيا ونحو 3 أطنان مقدمة لمنظمة الاتحاد الأفريقي، و15 طنا مقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم أديس أبابا ودول أفريقية أخرى في مواجهة (كوفيد-19).

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 455 طنًا من المساعدات لأكثر من 41 دولة، استفاد منها نحو 455 ألفا من المهنيين الطبيين.